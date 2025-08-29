Bundesfreiwilligendienst: Vor der Uni: Junge Frau arbeitet ein Jahr lang in der Natur
Das Mähen großer Rasenflächen mit dem Aufsitzrasenmäher hat Lena Berger während ihres Bundesfreiwilligendienstes im Lehr- und Versuchsgarten Tachenhausen besonders Spaß gemacht. Foto: Weiß

Gefragt sind Zähigkeit und Durchhaltevermögen: Lena Berger macht ihren Bundesfreiwilligendienst im Lehr- und Versuchsgarten Tachenhausen in Oberboihingen.

Von wegen nur Unkrautzupfen, Beete umgraben und Wege harken. Schon an ihrem allerersten Einsatztag durfte Lena Berger mit dem Traktor fahren: Die 19-Jährige aus Köngen, die im Lehr- und Versuchsgarten Tachenhausen der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen seit Oktober 2024 ihren Bundesfreiwilligendienst leistet, hat in diesem Jahr ehrenamtlicher Arbeit unglaublich viel gelernt: Den fachgerechten Schnitt von Obstbaumgehölzen, Ziersträuchern und Rosen, das Pflanzen von Blumen, das Ausbringen von Kompost, den Bau von Fledermaushäusern und den Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen. Joachim Teeuwen, leitender Gärtnermeister auf dem Hofgut, betont: „Unsere Bundesfreiwilligendienstleistenden sind keine billigen Arbeitskräfte, ihre Aufgaben unterscheiden sich kaum von denen der übrigen Mitarbeiter.“

