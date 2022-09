Lindner stellt Cannabis-Legalisierung für 2023 in Aussicht

1 Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) spricht beim Talkformat "RND vor Ort" vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Foto: Michael Matthey/dpa

Kommendes Jahr soll für Deutschland die Cannabis-Legalisierung kommen. Das will zumindest Finanzminister Christian Lindner. Aussagen des Bundesdrogenbeauftragten aus dem Juli schwächen diese Prognose jedoch ab.















Oldenburg - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Cannabis-Legalisierung für kommendes Jahr in Aussicht gestellt.

Bei einer FDP-Veranstaltung im Landtagswahlkampf in Niedersachsen sagte Lindner am Freitag in Oldenburg zu Demonstranten, die Schilder mit Hanfblättern und Schriftzügen wie "Eine Tüte mit Christian Lindner" hochhielten, sie könnten sich darauf freuen, dass die Legalisierung nächstes Jahr komme.

Allerdings hatte der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert noch im Juli gesagt, es sei eher unwahrscheinlich, dass das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung vor 2024 in Kraft trete. Die Ampel-Koalition werde Ende dieses Jahres oder Anfang kommenden Jahres einen Entwurf dafür vorlegen. Es seien aber noch viele Fragen zu klären, hatte der Bundesdrogenbeauftragte im Juli betont.