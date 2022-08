1 Handfester Betrug beim Kurzarbeitergeld ist die Ausnahme. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Bundesagentur für Arbeit wappnet sich intensiv gegen Missbrauch von Kurzarbeit. In Baden-Württemberg sind in der Pandemie bisher wenige Betrugsfälle aufgetaucht. Doch viele Abschlussprüfungen sind noch zu erledigen.















Ungefähr zehn Milliarden Euro wurden bisher allein in Baden-Württemberg für die von der Coronapandemie verursachte Kurzarbeit ausgegeben. Aus der Sicht des Regionalchefs der Bundesagentur für Arbeit (BA), Christian Rauch, wurde das Geld in den allermeisten Fällen rechtmäßig ausgezahlt – Betrugsfälle halten sich stark in Grenzen.