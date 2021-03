1 Künftig sollen Geschäfte schneller wieder öffnen dürfen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Zu Beginn des zweiten Jahres der Pandemie leiten Bund und Länder einen Kurswechsel ein. Das Land soll künftig mit höheren Corona-Zahlen leben können. Das erfordert von allen große Verantwortung, kommentiert Jan Dörner.

Berlin - Ganz langsam kommt die Impfkampagne etwas in Schwung, dazu sind inzwischen auch Corona-Schnelltests massenhaft verfügbar. Aus diesen beiden Entwicklungen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch abgeleitet, dass nun ein Kurswechsel in der Pandemiebekämpfung angezeigt ist. Der Lockdown soll nicht mehr so lange durchgezogen werden, bis sich wöchentlich weniger als 50 oder 35 von 100000 Einwohnern infizieren. Stattdessen werden die Restriktion schon früher gelockert.