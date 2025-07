Buga 2043 in Esslingen: Bundesgartenschau in Esslingen: Ein Gewinn für die ganze Stadt

1 Der Landschaftspark Bruckenwasen in Plochingen ist auch Jahre nach der Gartenschau noch sehr beliebt. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Bundesgartenschau in Esslingen kostet Geld. Doch das kann sich lohnen – zumal ein konkreter Termin den Druck erhöhen dürfte, wichtige Projekte voranzutreiben.











Link kopiert

Die Bundesgartenschau kostet Esslingen jetzt schon Geld. Dabei ist noch gar nicht klar, ob sie überhaupt in die ehemalige Reichsstadt kommt oder nicht. Wenn die Stadt sich für das Großevent empfehlen will, kommt sie wohl nicht um die Machbarkeitsstudie herum, die sie gemeinsam mit den Projektpartnern Ludwigsburg, Stuttgart und Verband Region Stuttgart in Auftrag geben will. Das kostet – mindestens einen fünfstelligen Betrag.