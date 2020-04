1 Foto: picture alliance/dpa/Daniel Maurer

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in ein Jugendhaus in Kirchheim eingebrochen. Er durchwühlte mehrere Büroräume und stahl ein Laptop.

Kirchheim - Durch eine vermutlich unverschlossene Tür, ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Jugendhaus in der Alleenstraße in Kirchheim eingebrochen. Nach Polizeiangaben, gelangte der Einbrecher zwischen 17.40 Uhr und 8.45 Uhr gelangte ins Gebäude, wo er im Bürobereich gewaltsam weitere Türen öffnete und in den Büros die Schränke und Schubladen durchsuchte. Mit einem vorgefundenen Laptop der Marke Lenovo machte er sich anschließend aus dem Staub. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.