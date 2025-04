Bürokratieabbau für die Wirtschaft: Kreis Esslingen will einheitlichen Handwerkerparkausweis einführen

Kreis Esslingen will einheitlichen Handwerkerparkausweis einführen

1 Freies Parken für Handwerker im Einsatz – das soll künftig im gesamten Kreis Esslingen möglich sein. Foto: Elke Hauptmann

Die kreisweite Ausnahmegenehmigung für Gewerbetreibende und mobile Pflegedienste ist laut dem Esslinger Landrat Marcel Musolf auf einem guten Weg. Die Regelung könnte 2026 an den Start gehen. Doch noch sind einige Hürden zu überwinden.











Der über die Stadtgrenzen hinaus einheitliche Parkausweis für Handwerker und mobile Pflegedienste im Kreis Esslingen soll kommen. Im Idealfall schon im nächsten Jahr, stellte Esslingens Landrat Marcel Musolf jetzt in Aussicht. „Wir sind auf einem guten Weg.“

In der Sache ist man sich weitgehend einig, Verwaltung und Kreishandwerkerschaft haben die Eckpunkte erarbeitet. Doch Musolf ließ durchblicken, dass es nicht einfach ist, die Interessen von 44 Kommunen unter einen Hut zu bringen. „Im Detail gibt es noch einige Punkte zu klären“, teilte der Landrat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt mit. Die gegen eine Jahresgebühr erhältliche Karte, die nicht nur Handwerkern, sondern auch mobilen Pflegediensten das Parken in der Nähe des Einsatzortes erleichtern soll, müsse jetzt mit den Gemeinden und den städtischen Verkehrsbehörden abgestimmt werden, erläuterte Musolf die nächsten Schritte.

„Wir wollen das Paket bis Sommer geschnürt haben,“ kündigte der Landrat dem Gremium eine entsprechende Vorlage an. Im Herbst soll dann über den Ausweis abgestimmt werden. Damit könnte eine solche Ausnahmegenehmigung, die einige größere Kommunen bislang nur für ihr Stadtgebiet ausstellen, 2026 im gesamten Landkreis Esslingen an den Start gehen. Geplant ist laut Musolf ein digitales Antragsverfahren.

Der kreisweite Handwerkerparkausweis geht auf gleichlautende Anträge der Kreistagsfraktionen von AfD und SPD im Zuge der Haushaltsberatungen zurück. Auch die Wirtschaftsförderung des Kreises Esslingen beschäftigt sich seit seit längerem intensiv mit der Thematik. Sie konstatiert in ihrem Jahresbericht 2024: „Ein kreisweiter Handwerkerparkausweis trägt dazu bei, die Arbeitsbedingungen für Handwerker deutlich zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Effizienz der Betriebe im Landkreis Esslingen zu steigern.“

In vielen Straßen Esslingens muss man einen Parkschein ziehen. Foto: Roberto Bulgrin

Dass ein kreisweiter Handwerkerparkausweis funktioniert, zeigt der benachbarte Rems-Murr-Kreis, wo alle 31 Städte und Gemeinden an einem Strang ziehen. Die Karte kann dort seit Januar 2022 für bis zu drei Fahrzeuge pro Betrieb gegen eine Gebühr von 50 Euro bequem online beantragt werden. Der Kreis Böblingen hat die Sondergenehmigung Anfang vergangenen Jahres in allen 26 Kommunen eingeführt. Kostenpunkt: 100 Euro für drei Fahrzeuge pro Jahr. Und auch in anderen Landkreisen wird intensiv über einen einheitlichen Handwerkerparkausweis diskutiert.

Ruf nach Handwerkerparkausweis für gesamte Region Stuttgart

Im Esslinger Landratsamt forciert man zwar ein eigenes Modell, hofft aber weiter auf eine große Lösung. Denn hiesige Handwerksfirmen sind in der Regel auch über die Kreisgrenzen hinaus tätig. Um die Einführung einer für die gesamte Wirtschaftsregion Stuttgart gültigen Parkberechtigung wird schon seit zehn Jahren gestritten – sie scheiterte bislang aber vor allem am Veto der Landeshauptstadt Stuttgart.

Von einer Einigung ist man zwar immer noch weit entfernt, doch es komme Bewegung in die Sache, stellt die Esslinger Kreiswirtschaftsförderung fest. Mittlerweile gebe es einen Grundsatzbeschluss des Stuttgarter Gemeinderates zur Umsetzung eines regionalen Ausweises – und auch entsprechende Gespräche mit den Landkreisen, heißt es. Immerhin knapp die Hälfte der Sonderparkausweise für Gewerbetreibende und soziale Dienste, die die Stadt Stuttgart für ihr Gebiet vergibt, würden an Betriebe außerhalb Stuttgarts vergeben.