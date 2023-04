Halbzeit mit der Deutsch-Klausur Nach dem Abi ein Jahr zur Orientierung, wie’s weitergeht

Halbzeit bei den diesjährigen Abiturprüfungen: Am Mittwoch stand die Deutsch-Klausur auf dem Programm. Die Schüler des Stuttgarter Wilhelms-Gymnasiums waren danach zumeist zufrieden, aber geschafft. Was sie machen wollen, wenn sie das Abi in der Tasche haben, wissen die meisten noch nicht.