Bürgerzentrum in Filderstadt: Nächster Wasserschaden für die Stadt

1 Auch im Bürgerzentrum Bernhausen hat es einen Wasserschaden gegeben. Foto: Caroline Holowiecki

Nach den Wassereinbrüchen in der Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums in Bernhausen und in der Uhlberghalle in Bonlanden ist nun das Bürgerzentrum Bernhausen betroffen.











Link kopiert

Die Pechsträhne der Stadt Filderstadt hält an. Nach den Wassereinbrüchen in der Sporthalle des Elisabeth-Selbert-Gymnasiums in Bernhausen und in der Uhlberghalle in Bonlanden ist nun bereits der dritte Wasserschaden in einer öffentlichen Veranstaltungsstätte zu beklagen.

Diesmal ist das Bürgerzentrum Bernhausen betroffen. Mitte dieser Woche hat die Stadtverwaltung über ihre Social-Media-Kanäle von dem Problem berichtet – und von den damit verbundenen Konsequenzen: Der offene Kaffeetreff für Menschen ab 60, der 14-tägig im ersten Obergeschoss der Begegnungsstätte stattfindet, musste in dieser Woche ebenso kurzfristig ausfallen wie der Tanztreff am Donnerstag.

Mittlerweile ist bekannt, was passiert ist – und diesmal war im Gegensatz zu den beiden großen Sporthallen nicht eine verhängnisvolle Kombination aus marodem Dach und Starkregen schuld. Auch das Ausmaß des Schadens ist deutlich geringer. „Aufgrund eines verstopften Abflussrohres in der Wohnung über der Küche der Begegnungsstätte in Bernhausen kam es dieser Tage zu einem kleinen Wasserschaden. „Dadurch wurde die Decke in der Küche nass“, teilt Silke Köhler, die Sprecherin der Stadtverwaltung, für das Fachamt mit.

Wie am Freitag zu hören war, wurde das Rohr mittlerweile ausgetauscht, ebenso wurde die Decke wieder hergerichtet. Außerdem wurden sämtliche betroffenen Räume gereinigt, sodass der Betrieb in der kommenden Woche wieder normal aufgenommen werden kann.