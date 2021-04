1 Die Vergänglichkeit ist in dem Quartier zum Greifen nah. Selbst die Gartenzwerge sind verblichen. Foto: Johannes M. Fischer Foto:

Ein neues Quartier wollen die Esslinger Wohnungsbau Gesellschaft und die Baugenossenschaft in Hohenkreuz und St. Bernhardt bauen. Dazu gab es nun eine Online-Bürgerwerkstatt, an der viele Menschen teilnahmen.

Esslingen - Wenn in Deutschland nach einer Metapher für einen Alltag gesucht wird, der Genuss und Leichtigkeit verspricht, fällt oft das romantisierende Wort von der südländischen Lebensart. „Südländisch“ oder „fast südländisch“ waren mit die am häufigsten verwendeten Adjektive in einer Online-Versammlung im Esslinger Norden, die sich den Namen Bürgerwerkstatt gab. Thema: Die Entwicklung eines Quartiers, das auf der Längsseite von der Tobias-Mayer- und der Palmstraße, in der Breitseite von der Wäldenbronner und der Straße Am Schönen Rain begrenzt wird.