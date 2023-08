1 Die Esslinger Stadtverwaltung setzt auf ein Selfservice-Terminal, für die Nutzung fällt allerdings eine Zusatzgebühr an. Foto:

Geburtsurkunde, Reisepass, Führungszeugnis – vieles ist im digitalen Angebot der Rathäuser noch Zukunftsmusik. Einen Vorgeschmack auf die komplett elektronische Verwaltung kann man aber bekommen – je nachdem, wo man wohnt.















Die Geburtsurkunde online bestellen, sich mit dem Handy ausweisen und damit auch gleich bezahlen. Das wäre praktisch, und wer beispielsweise in Plochingen oder Esslingen geboren ist, hat diese Möglichkeit schon. In Ostfildern ist die Online-Bestellung ebenfalls möglich, allerdings muss man die Gebühr vorab per Überweisung begleichen. Und in manchen Gemeinden im Kreis Esslingen gilt bisher noch: entweder persönlich aufs Amt kommen oder einen schriftlichen Antrag stellen, samt beglaubigter Kopie des Personalausweises.