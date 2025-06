Bürgerservice Esslingen: Bürgeramt zieht ins Alte Rathaus: Was bedeutet das für die Esslinger?

1 Das Behördenzentrum in Esslingen wird umgebaut. Deshalb muss das Bürgerbüro vorübergehend umziehen. Foto: Roberto Bulgrin

Etwa sechs Monate lang wird das Esslinger Bürgeramt nicht mehr im Behördenzentrum, sondern im Alten Rathaus zu finden sein. Die Auswirkungen im Überblick.











Wer einen Ausweis beantragen oder eine andere Dienstleistung vor Ort beim Esslinger Bürgeramt in Anspruch nehmen möchte, muss sich in den kommenden Monaten ins Alte Rathaus begeben. Denn das Bürgeramt wird vorübergehend in die Schickhardthalle im Erdgeschoss des historischen Gebäudes ziehen – und dort voraussichtlich etwa sechs Monate lang bleiben.

Der Umzug geht schon in den kommenden Tagen über die Bühne. Deshalb bleibt das Bürgeramt am Freitag, 20. Juni, und Montag, 23. Juni, geschlossen – ein Notdienst ist laut Stadtverwaltung an diesen Tagen nicht möglich. Ab Dienstag, 24. Juni, ist dann das Interimsquartier des Bürgeramtes in der Schickhardthalle im Alten Rathaus geöffnet. Laut Verwaltung wird den Bürgerinnen und Bürgern hier der gleiche Service angeboten wie im Behördenzentrum – mit wenigen Ausnahmen. So müssten etwa die gelben Säcke weiterhin in der Beblingerstraße abgeholt werden.

Terminbuchung für das Bürgeramt Esslingen: So geht's

Für einen Besuch im Bürgeramt muss stets vorab ein Termin gebucht werden. Das ist unter anderem online möglich, und zwar auf der städtischen Website. Bei der Terminvergabe werden laut Stadtverwaltung alle verfügbaren Termine online angezeigt. Die Freischaltung neuer Termine erfolge täglich von Montag bis Freitag jeweils um 7.30 Uhr und 12 Uhr für die Folgewoche.

Seit Herbst 2024 biete das Bürgeramt zudem einen neuen Service an: Mit einem postalischen Schreiben erinnere die Stadt etwa drei Monate im Voraus an den Ablauf der Ausweisdokumente. In diesem Schreiben fänden die Bürgerinnen und Bürger auch einen QR-Code, über den sie direkt einen Termin vereinbaren könnten. Im Übrigen könnten viele Dienstleistungen auch ohne Termin digital von zuhause aus beantragt werden.

Umbau des Bürgeramts Esslingen: Neue Arbeitswelten im Fokus

Grund für den vorübergehenden Umzug des Bürgeramtes ist der Umbau des Behördenzentrums in der Beblinger Straße im Rahmen des verwaltungsweiten Projekts „Neue Arbeitswelten“. Ziel der Stadt ist es dabei, die Arbeitsplätze besser auszustatten und flexibler nutzbar zu machen. Zudem soll im Behördenzentrum das sogenannte Drei-Zonen-Prinzip umgesetzt werden. Dieses zeichnet sich durch eine klare Gliederung in öffentliche Flächen, wie beispielsweise Wartebereiche, halböffentliche Flächen wie die Schalter sowie nicht-öffentliche Flächen wie das Backoffice aus. Damit will die Stadt eine bessere Kundensteuerung, optimierte Prozesse und eine klare Wegeführung im Bürgeramt erreichen.

Mit längeren Wartezeiten sei beim Bürgeramt im Interimsquartier nicht zu rechnen, heißt es aus dem Rathaus. Schließlich verfüge man dort über die gleichen personellen Kapazitäten wie am Stammsitz in der Beblinger Straße. In den vergangenen Jahren hatten lange Wartezeiten auf Termine beim Esslinger Bürgerservice immer wieder für Unmut gesorgt. Zuletzt hatte sich die Lage laut der Ordnungsamtsleiterin Brigitte Länge aber deutlich entspannt – nicht zuletzt, weil vier neue Stellen beim Bürgeramt geschaffen und besetzt worden waren.

Inzwischen funktioniere auch die Verarbeitung digitaler Passfotos wie geplant, teilt Marcel Meier von der städtischen Pressestelle mit. Seit Anfang Mai sollen für die Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen oder Aufenthaltstiteln eigentlich nur noch digital erstellte und übermittelte Passbilder genutzt werden. Wegen einer IT-Störung war das in Esslingen jedoch vorerst nicht möglich gewesen. Das Problem ist aber inzwischen behoben: Die Behörden akzeptieren elektronische Fotos, zudem könnten digitale Fotos von zertifizierten Fotografen oder Drogerien jetzt per QR-Code übertragen werden.

Warten auf Passbild-Automaten: Lieferverzögerungen in Esslingen

Lediglich auf den Passbild-Automaten, mit dem direkt vor Ort digitale Fotos erstellt werden können, muss man in Esslingen noch warten. „Die bei der Bundesdruckerei rechtzeitig beantragten Lichtbildsysteme für das Bürgeramt und den Bürgerservice Einwanderung sind noch nicht ausgeliefert“, teilt Marcel Meier mit. Ein konkreter Liefertermin stehe noch nicht fest.

Termine beim Esslinger Bürgeramt

Digital

Wer nicht eigens ins Bürgeramt kommen will, kann viele Dienstleistungen auch ohne Termin von zuhause aus digital über esslingen.de/buergerservice beantragen. Weitere Auskünfte gibt es unter buergeramt@esslingen.de oder unter der Telefonnummer 0711/ 35 12 26 66.

Vor Ort

Im Esslinger Bürgeramt werden laut Ordnungsamtsleiterin Brigitte Länge zwischen 4000 und 6000 Termine pro Monat wahrgenommen, 2024 kamen insgesamt rund 62 000 Besucherinnen und Besucher. Beim Bürgerservice Einwanderung gab es laut Sozialamtsleiter Marius Osswald im Jahr 2024 insgesamt rund 32 400 Vorsprachen – davon knapp 19 500 in der offenen Sprechstunde.