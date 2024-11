Bürgermeisterwahl in Weilheim unter Teck: Amtsinhaber Johannes Züfle tritt zum dritten Mal an

1 Johannes Züfle Foto:

Seit 2009 ist der 44-Jährige Rathauschef in Weilheim (Kreis Esslingen) – und will es weitere acht Jahre bleiben. Als Erster hat er seine Bewerbung für die Stelle abgegeben. Gewählt wird am 26. Januar 2025.











Die zweite Amtszeit von Weilheims Bürgermeister Johannes Züfle endet am 31. März 2025. Auch in den kommenden acht Jahren will er die Geschicke der Zähringerstadt lenken – das hat er am Wochenende mit der frühestmöglichen Abgabe seiner Bewerbungsunterlagen deutlich gemacht. Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters der gut 10 000 Einwohner zählenden Kleinstadt am Fuße der Teck ist am 15. November veröffentlicht worden. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 26. Januar, statt. Als Termin für eine etwaige Stichwahl hat der Gemeinderat den 9. Februar festgelegt.

Bewerbungen bis 30. Dezember möglich

Bewerbungen von Interessenten müssen bis spätestens Montag, 30. Dezember, 18 Uhr, schriftlich im Weilheimer Rathaus eingegangen sein. Über die Zulassung entscheidet der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung am 7. Januar, die Kandidaten werden zwei Tage später bekannt gegeben. Sie können sich bei zwei öffentlichen Wahlveranstaltungen am 15. Januar in Weilheim und am 16. Januar in Hepsisau vorstellen.

Johannes Züfle, der die Freien Wähler im Esslinger Kreistag vertritt, ist seit 2009 Leiter der Stadtverwaltung und Vorsitzender des Gemeinderats. Zuletzt ist er im Februar 2017 mit einem Stimmenanteil von 56,1 Prozent im Amt des Bürgermeisters bestätigt worden. „Für mich ist es ein Privileg, mich für unsere Stadt mit meiner ganzen Arbeitskraft einzusetzen“, so der 44-Jährige. „Gerne übernehme ich Verantwortung und gehe voran.“ Über seine Themenschwerpunkte – von Bürgerbeteiligung über Infrastruktur bis hin zu Heimatpflege – informiert er unter anderem in einer Broschüre, die er in diesen Tagen an alle Haushalte verteilt. Zudem will er bei zahlreichen Bürgergesprächen und Ortsspaziergängen Rede und Antwort stehen.