Bürgermeisterwahl in Stuttgart: AfD steht Bürgermeisterposten zu – doch die FDP-Frau tritt wieder an
Die Kürzungen auch in ihrem Referat bringen für Isabel Fezer unruhige Zeiten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Isabel Fezer von den Liberalen will 2026 mit dann 66 Jahren ihren Posten verteidigen. Die AfD hat noch nicht entschieden, wenn sie gegen Fezer aufbietet.

Ihre erste Wahl in Stuttgart war ein Paukenschlag. Am 15. Juli 2010 betrat Isabel Fezer die politische Bühne in der Landeshauptstadt. Die Liberale kam von der Landesvertretung in Berlin, war zuvor Bürgermeisterin in ihrer Heimatstadt Radolfzell gewesen. Mit einer Stimme Mehrheit setzte sie sich in Stuttgart gegen den favorisierten Grünen-Fraktionschef Werner Wölfle durch.

