Bürgermeisterwahl in Reichenbach: Dem Herausforderer gelingt ein Achtungserfolg

1 Apostolos Zisakis (links) gratuliert Bernhard Richter zur Wiederwahl. Foto: Roberto Bulgrin

Bernhard Richter bleibt für weitere acht Jahre Bürgermeister in Reichenbach. Doch sein Herausforderer Apostolos Zisakis erzielt mit 36 Prozent ein respektables Ergebnis. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als könnte es eine Stichwahl geben.











Dem Wahlabend im Reichenbacher Rathaus fehlte es nicht an Spannung. Ein Raunen ging durch den Ratsaal, als die erste Hochrechnung auf der Leinwand erschien, bei der Bernhard Richter und Herausforderer Apostolos Zisakis nur rund zehn Prozentpunkte auseinander lagen. Fast mit jedem Wahlbezirk mehr, der ausgezählt wurde, vergrößerte sich der Abstand. Am Ende erzielte Richter 54,5 Prozent der Stimmen, Zisakis 36,3 Prozent und Kirsten Schück 8,8 Prozent.

Richter will acht Jahre im Amt bleiben

Damit schafft der 60-Jährige Amtsinhaber auf Anhieb die Wiederwahl und kann damit im Januar 2025 seine fünfte Amtszeit antreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,7 Prozent. Richter erklärte, die Wahlbeteiligung sei sein größter Gegner gewesen. Er habe damit gerechnet, dass die Wahl so ausgehen könnte angesichts der nicht optimalen Konstellation. Was er damit konkret meinte, ließ Richter offen. Er vermied es, seine beiden Herausforderer namentlich zu erwähnen. Er wolle mit voller Kraft weitere acht Jahre Bürgermeister sein, auch für die, „die mich nicht mögen“. Wie schon beim Endergebnis brandete erneut starker Beifall auf.

„Ich habe alles gegeben“, erklärte Apostolos Zisakis, der auf das Erreichen der Stichwahl gehofft hatte und sich bei seiner Familie und seinem Unterstützerkreis bedankte. Aus diesem guten Ergebnis ziehe er viel Energie und er wolle kommunalpolitisch weiter am Ball bleiben. Reichenbach als sein Heimatort sei seine einzige Option, woanders wolle er nicht kandidieren. Er habe vor allem junge Familien und junge Leute ansprechen können, vermutet der Immobilienmakler. Hätte er einen längeren Wahlkampf gemacht, hätte er vermutlich mehr ältere Reichenbacher erreichen können.

Amtsbonus nach 32 Dienstjahren

Nicht glücklich zeigte sich Kirsten Schück mit der Wahlbeteiligung: „Es hätten ruhig mehr Menschen wählen gehen können“, sagte die Personalsachbearbeiterin, die kommunalpolitisch zum ersten Mal in ihrem Heimatort in Erscheinung getreten war.

Richter hatte im Wahlkampf mit seiner Erfahrung und Kompetenz für sich geworben. Der zusätzliche Amtsbonus, den sich der Kommunalpolitiker in seinen 32 Dienstjahren in Reichenbach erworben hat und seine fachliche Qualifikation als Diplom-Verwaltungswirt haben bei dem klaren Ergebnis sicherlich eine Rolle gespielt.

Apostolos Zisakis, Kirsten Schück und Bernhard Richter (von links) bei der Vorstellung der Reichenbacher Brühlhalle. Foto: Roberto Bulgrin

Die beiden Herausforderer waren schon früh ins Rathaus gekommen, um bei der öffentlichen Auszählung live dabeizusein. Nach dem anstrengenden Wahlkampf wolle er die Zeit bis zum Ergebnis am Wahlabend in aller Ruhe miterleben, hatte Zisakis schon vor einigen Tagen angekündigt. Der – nach eigenen Worten – griechische Schwabe hatte sich zunächst lediglich Außenseiterchancen bei der Wahl in seinem Heimatort ausgerechnet. Dabei ist der 45-Jährige in Reichenbach aufgewachsen und beispielsweise als Bambinitrainer beim VfB Reichenbach gut vernetzt. Seinen Bekanntheitsgrad versuchte Zisakis bei Haustürgesprächen beim Verteilen seiner Flyer zu steigern. Außerdem war er am vergangenen Samstag noch einmal auf dem Reichenbacher Wochenmarkt präsent gewesen, um das Gespräch mit der Bürgerschaft zu suchen und für seine Positionen zu werben.

Viel Zeit hatte Zisakis auch in seine Bürgersprechstunde investiert, die er in seinem Wahlbüro in der Reichenbacher Hauptstraße immer vormittags angeboten hatte. Dazu hatte der zweifache Vater einen leer stehenden Laden angemietet. Ähnlich wie Richter hatte auch Zisakis eigens für den Wahlkampf eine Homepage geschaltet und beide nutzten die sozialen Medien für ihre Botschaften.

Großes Interesse bei der Bürgerschaft

Auch Kirsten Schück war in den sozialen Medien und auf dem Reichenbacher Wochenmarkt präsent. Die Personalsachbearbeiterin verzichtete ansonsten auf einen kostspieligen Wahlkampf und machte gleich zu Beginn klar, dafür werde sie sich nicht verschulden. Alle drei Bewerber hatten sich am 1. Oktober außerdem bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung des Gemeinderats vorgestellt. Diese Veranstaltung in der Brühlhalle war sehr gut besucht, was das große Interesse der 7061 Wählerinnen und Wähler an den drei Bewerbern deutlich unterstrich.