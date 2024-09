Bürgermeisterwahl in Reichenbach: Alle wollen Rathauschef werden

1 Bernhard Richter Foto: I. Rudel

Bei der Bürgermeisterwahl am 20. Oktober hat die Reichenbacher Bürgerschaft dieses Mal eine Auswahl unter drei Namen.











Am Sonntag, 20. Oktober, wählen die Reichenbacherinnen und Reichenbacher ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister. Dabei haben sie die Auswahl unter drei Bewerbern. Allen voran wirft der langjährige Reichenbacher Verwaltungschef Bernhard Richter seinen Hut erneut in den Ring. Seit dem Jahr 1993 hält der 60-Jährige, der außerdem für die Freien Wähler als Fraktionssprecher im Esslinger Kreistag sitzt, im Rathaus der Filstalkommune die Fäden in der Hand. Seine Amtszeit endet am 13. Januar 2025.

Lauter Reichenbacher am Start

Während die letzte Bürgermeisterwahl 2016 für Richter mangels weiterer Bewerber eine sichere Sache war, sieht sich der Diplomverwaltungswirt dieses Mal gleich zwei Herausforderern gegenüber – und beide kommen aus Reichenbach. So wie Kirsten Schück, die als Nummer zwei ihre Bewerbungsunterlagen abgeben hat. Die 57-jährige Kauffrau für Büromanagement arbeitet in der Lohnbuchhaltung der Allgemeinen Warenvertriebs-Gesellschaft (AWG) in Köngen. Für Kirsten Schück ist es die erste Bewerbung für ein kommunalpolitisches Amt. Ihre drei inzwischen erwachsenen Kinder habe sie alleine großgezogen, erzählt die parteilose Reichenbacherin. Und dabei habe sie Geradlinigkeit und Durchhaltevermögen bewiesen. Richter habe zwar sehr viel für Reichenbach erreicht, doch nach seiner 31-jährigen Tätigkeit sei es nun Zeit für einen Wechsel.

Auf Position drei des Stimmzettels wird der Name von Apostolos Zisakis stehen. Der parteilose 45-Jährige ist bei den diesjährigen Kommunalwahlen in Erscheinung getreten, als er für die Wählergemeinschaft Miteinander für Reichenbach (MfR) kandidierte. Zisakis, der sich als griechischer Schwabe in dritter Generation bezeichnet, ist in Reichenbach aufgewachsen. Der Vater zweier Kinder im Alter von vier und fünf Jahren ist Augenoptiker und war 13 Jahre lang bei einer großen deutschen Fluggesellschaft als Kabinenchef tätig. Inzwischen arbeitet er als Immobilienmakler und besucht in Kehl das Kontaktstudium mit dem Schwerpunkt Verwaltung. Beim VfB Reichenbach engagiert er sich als Bambini-Trainer. In der Hauptstraße 11 in Reichenbach bietet Zisakis montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr in einem angemieteten Laden eine Bürgersprechstunde an (Informationen: www.zis-buergermeister.de).

Die drei Kandidaten stellen sich am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der Brühlhalle öffentlich vor und beantworten Fragen.