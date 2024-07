Bürgermeisterwahl in Owen: Verena Grötzinger kandidiert erneut

1 Bürgermeisterin Verena Grötzinger hat bereits ihre Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten des Owener Rathauses eingeworfen. Foto: privat

Die amtierende Bürgermeisterin der 3500 Einwohner zählenden Gemeinde Owen (Kreis Esslingen) hat ihre Bewerbung für eine dritte Amtszeit abgegeben. Die Wahl findet am 29. September statt.











Am 29. September steht in der rund 3500 Einwohner zählenden Gemeinde Owen eine Bürgermeisterwahl an. Die achtjährige Amtszeit von Verena Grötzinger (Freie Wähler) läuft ab. Die Stelleninhaberin will jedoch weitermachen: Kaum war die Stelle öffentlich ausgeschrieben, hat die 46-jährige Diplom-Verwaltungswirtin ihre Bewerbung für eine dritte Wahlperiode abgegeben. Seit 2008 ist sie im Amt, wurde 2016 ohne Gegenkandidaten mit fast 98 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Weitere Interessenten können noch bis Montag, 2. September, 18 Uhr, ihre Bewerbungsunterlagen im Owener Rathaus einreichen. Eine eventuell notwendige Stichwahl würde am 20. Oktober stattfinden.