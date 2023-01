Wahl in Oberboihingen Ulrich Spangenberg ist neuer Bürgermeister

Im ersten Anlauf haben die Oberboihinger am Sonntag einen neuen Rathauschef gewählt: Gegen den 51-jährigen Ulrich Spangenberg, bisher Amtsleiter in Weinstadt, blieben die Mitbewerber in der 5600-Einwohner Gemeinde im Kreis Esslingen chancenlos.