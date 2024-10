Bürgermeisterwahl in Neckartenzlingen: Melanie Braun ist die einzige Kandidatin

1 Melanie Braun Foto:

An diesem Sonntag sind die Menschen in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Die Amtsinhaberin bewirbt sich erneut – und ist konkurrenzlos.











In der Kreisgemeinde Neckartenzlingen steht an diesem Sonntag eine Bürgermeisterwahl an. Die Stelleninhaberin Melanie Braun bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Ihr Name steht als einziger auf dem Stimmzettel, auf die öffentliche Ausschreibung hin hat sich kein weiterer Bewerber gemeldet. Zur Abstimmung aufgerufen sind gut 5000 Wahlberechtigte.

Ende Januar endet die Amtszeit

Vor acht Jahren war die parteilose Melanie Braun, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Gollert, zur Bürgermeisterin von Neckartenzlingen gewählt worden. Mit 65,7 Prozent der Stimmen hatte sie sich bereis im ersten Wahlgang klar gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Ihre Amtszeit endet turnusgemäß am 31. Januar 2025. Schon frühzeitig hat die 37-Jährige verkündet, sie werde erneut kandidieren. Denn: „Die Menschen in Neckartenzlingen sind mir ans Herz gewachsen“, sagt die zweifache Mutter, die in Göppingen geboren und in Lenningen aufgewachsen ist.

Melanie Braun bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Verwaltung mit. Sie hat nach ihrer Ausbildung im Landratsamt Esslingen ein Studium im gehobenen Verwaltungsdienst angehängt, war dann in der Stadtverwaltung von Kirchheim unter Teck tätig. Seit 2009 sitzt sie für die Freien Wähler im Esslinger Kreistag, sie ist Vizepräsidentin des DRK-Kreisverbands Nürtingen-Kirchheim und Dozentin an der Hochschule für Verwaltung in Ludwigsburg.

An Aufgaben mangelt es nicht

In der 6500-Einwohner-Gemeinde will Melanie Braun eigenem Bekunden nach „in den kommenden Jahren noch viele weitere meiner Visionen und Ideen umsetzen“. An Aufgaben mangelt es in der Gemeinde nicht. Unter dem Motto „Gemeinsam – weiter – voran“ strebt sie ein lebendiges Neckartenzlingen für alle Generationen an, will sich für starke Handwerksbetriebe und Gewerbe, für die Förderung des Ehrenamtes in Vereinen, Organisationen und Kirchen, für Wohnen und eine starke Infrastruktur, für Klimaschutz und Energiekonzepte sowie für eine bessere Mobilität einsetzen.