Bürgermeisterwahl in Neckartenzlingen: Bestätigung für Melanie Braun

Bürgermeisterwahl in Neckartenzlingen

98,2 Prozent der abgegebenen Stimmen sind ein Vertrauensbeweis für die Neckartenzlinger Bürgermeisterin.











Spannend geht zwar anders – und entsprechend schnell war am Sonntagabend in Neckartenzlingen auch klar, wer die Geschicke der 6500-Seelen-Gemeinde in den nächsten acht Jahren lenken wird: Dennoch sind die 98,2 Prozent der abgegebenen Stimmen für die bisherige und künftige Amtsinhaberin Melanie Braun bei der Bürgermeisterwahl ein echter Vertrauensbeweis der Wählerinnen und Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,9 Prozent.

Die 37-Jährige war als Alleinbewerberin ins Rennen gegangen, hatte schon frühzeitig erklärt, dass sie den Ort unter dem Motto „Gemeinsam – weiter – voran“ auch in einer möglicherweise schwieriger werdenden Zukunft entwickeln möchte und dass sie an ihrer Vision, „ein lebendiges Neckartenzlingen für alle Generationen zu schaffen“ weiterarbeiten wird.

Braun, die auch für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, weiß sehr wohl, dass sie als Rathauschefin, zusammen mit ihrem Verwaltungsteam und dem Gemeinderat, in den nächsten Jahren viele knifflige Aufgaben zu lösen haben wird: Klimawende, Ganztagsbetreuung, knapper werdende Finanzmittel. Das klare Wahlergebnis dürfte ihr dabei jedoch ordentlich Rückenwind geben.