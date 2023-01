Bürgermeisterwahl in Möglingen

Die Diplom-Verwaltungswirtin bekommt von den Möglingerinnen und Möglingern das Vertrauen für eine zweite Amtsperiode ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur knapp 30 Prozent.















Rebecca Schwaderer bleibt Möglinger Bürgermeisterin. Gegen die parteilose Kommunalpolitikerin war der Musikpädagoge Ulrich Raisch angetreten. Er kam auf 174 Stimmen. Für die Amtsinhaberin votierten 2184 Möglingerinnen und Möglinger: 91,38 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Wahl beteiligten. Raischs Abschneiden liegt in Prozentzahlen bei 7,28. Die Wahlbeteiligung war mit 29, 96 Prozent gering: Von 8172 Wahlberechtigten beteiligten sich nur 2426. Die Diplom-Verwaltungswirtin freut sich dennoch: „Für eine Wiederwahl ohne wirkliche Konkurrenz bin ich mit der Beteiligung zufrieden“, sagt sie. Große Projekte in den nächsten acht Jahren sind der Neubau des Feuerwehrhauses und die neue Ortsmitte, für die der Bürgerbeteiligungsprozess beginnen soll.