1 EZ-Chefreporter Harald Flößer (links) und Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner im Studio. Foto: Roberto Bulgrin

Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner steht am 24. April zur Wiederwahl an. Er ist der einzige Kandidat. EZ-Chefreporter Harald Flößer sprach mit ihm über seine Pläne.















Als einziger Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Köngen am 24. April hat der Amtsinhaber Otto Ruppaner einen engagierten Wahlkampf gemacht. Im Videotalk mit Harald Flößer, dem Chefreporter der Eßlinger Zeitung, sprach der 39-Jährige vor der Kamera im Studio in der Zeppelinstraße über seine Pläne für die zweite Amtszeit. Wegen der Pandemie war ein EZ-Forum vor Publikum nicht möglich. Das Video steht im Netz. So können sich die Leserinnen und Leser unserer Zeitung online ein Bild von den Plänen Ruppaners machen.