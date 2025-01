Bürgermeisterwahl in Hochdorf: Der Amtsinhaber will es wieder wissen

1 Gerhard Kuttler Foto:

Ein letzter Blick in den Briefkasten am Hochdorfer Rathaus hat ergeben, dass bis zum Bewerbungsschluss lediglich ein Interessent seine Bewerbung abgegeben hat, teilt Dörthe Wimmer mit, die das Haupt- und Ordnungsamt in Hochdorf leitet. Vorausgegangen war eine entsprechende Stellenanzeige im Staatsanzeiger Baden-Württemberg. Der Bewerber ist der Hochdorfer Amtsinhaber Gerhard Kuttler. Der 47-Jährige bewirbt sich damit am Sonntag, 26. Januar, für eine dritte Amtszeit.

Vor acht Jahren gab es einen Gegenkandidaten

Vor acht Jahren erhielt der parteilose Kuttler, der bis zur Kreistagswahl im Juni 2024 außerdem für die Freien Wähler im Kreistag saß, in Hochdorf 63,3 Prozent der Stimmen. Bei der letzten Bürgermeisterwahl hatte es Kuttler noch mit einem Herausforderer zu tun.

Gebäude in der Hochdorfer Ortsmitte standen nach dem Hochwasser voller Wasser und Schlamm. Foto: Roberto Bulgrin

Hochdorf mit seinen rund 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern war in den vergangenen Monaten wegen der durch Starkregen im Juni ausgelösten Hochwasserkatastrophe in die Schlagzeilen geraten. Außerdem hatte ein tödlicher Angriff auf einen 56-Jährigen am hellen Mittag auf offener Straße Mitte November durch einen 24-jährigen Mann mit afghanischem Pass die Bürgerschaft stark erschüttert.

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl verzichtet die Gemeinde auf eine öffentliche Bewerbervorstellung, da es nur einen Kandidaten gibt. Gerhard Kuttler plant für Mitte Januar einen Ortsrundgang und eine Gesprächsrunde.