Bürgermeisterwahl in Denkendorf: Ralf Barth will mit „Verantwortung und Weitblick“ weiterführen

1 Bürgermeister Ralf Barth bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Foto: Ines Rudel

Ralf Barth strebt eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Denkendorf an. Noch gibt es keine Gegenkandidaten. Was treibt ihn an und welche Pläne hat er?











Link kopiert

„Gemeinsam weitergestalten“ – unter diesem Motto bewirbt sich der Denkendorfer Bürgermeister Ralf Barth um eine zweite Amtszeit. Vor knapp acht Jahren wurde der heute 37-Jährige damalige Hauptamtsleiter aus Dettingen/Erms als parteiloser Kandidat gleich im ersten Wahlgang mit knapp 79 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Denkendorf gewählt. Seither habe man gemeinsam vieles bewegt, sagt Barth. Daran wolle er anknüpfen – „mit Verantwortung und Weitblick, damit Gutes wächst und Neues entstehen kann“.

Seine erste Amtszeit endet am 13. April 2026. Die Ausschreibung der Bürgermeisterstelle für die Kommune mit gut 11 000 Einwohnern wurde am vergangenen Freitag, 12. Dezember, im Staatsanzeiger veröffentlicht. Interessierte konnten dann ab Mitternacht ihre Bewerbung einreichen. Genau zwei Minuten später, um 0.02 Uhr am Samstag, warf der bisherige Amtsinhaber seine Unterlagen persönlich im Rathaus ein. Bisher gebe es keine weiteren Bewerberinnen oder Bewerber, war von dort zu erfahren. Die Bewerbungsfrist endet allerdings erst am 11. Februar um 18 Uhr. Der Gemeindewahlausschuss wird dann am folgenden Tag darüber entscheiden, wer zur Wahl zugelassen wird.

An seiner Motivation für eine zweite Amtszeit hatte Barth keine Zweifel gelassen, als er im Sommer den Gemeinderat über seine erneute Kandidatur informierte. „Ich habe noch viele Ideen, was wir gemeinsam mit und aus unserer Gemeinde machen können“, sagte er damals. Er, seine Frau und die drei Kinder fühlten sich inzwischen in Denkendorf zuhause. „Ich möchte meine Arbeit mit voller Energie, Tatkraft und Leidenschaft fortsetzen und Denkendorf weiterentwickeln. Es gibt noch einiges, das wir anstoßen, voranbringen und gestalten können“, heißt es in seinem Wahlflyer.

Der Gemeinderat hat die Bürgermeisterwahl auf den 8. März 2026 festgelegt - aus Synergieeffekten parallel zur Landtagswahl. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet ein zweiter Wahlgang am 22. März statt. Am 24. Februar sollen sich die Bewerber in der Denkendorfer Festhalle der Öffentlichkeit präsentieren.