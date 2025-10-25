Bürgermeisterwahl in Denkendorf: Der Amtsinhaber hat noch viele Ideen

1 Ralf Barth will in Denkendorf noch einiges bewegen. Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Ralf Barth fühlt sich wohl in Denkendorf und bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Der Gemeinderat hat nun die Bürgermeisterwahl auf den 8. März 2026 festgelegt.











Die Amtszeit von Denkendorfs Bürgermeister Ralf Barth endet am 13. April 2026. Der Gemeinderat hat nun die Bürgermeisterwahl auf den 8. März 2026 festgelegt – aus Synergiegründen parallel zur Landtagswahl. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet ein zweiter Wahlgang am 22. März statt. Die Bewerbungsfrist für mögliche Kandidatinnen und Kandidaten endet am 11. Februar des nächsten Jahres um 18 Uhr. Am 24. Februar sollen sich die Bewerber in der Denkendorfer Festhalle der Öffentlichkeit präsentieren. Zudem wurde ein Gemeindewahlausschuss gebildet, dem der Vorsitzende der FWV-Fraktion, Frank Obergöker, vorsteht. Das Gremium muss bis zum 20. Februar über die Zulassung der Bewerber entscheiden.

Ralf Barth hatte bereits im Juli bekannt gegeben, dass er sich um eine zweite Amtszeit im Denkendorfer Rathaus bewirbt. 2018 war der damals 29-jährige Hauptamtsleiter aus Dettingen/Erms als parteiloser Kandidat gleich im ersten Wahlgang mit knapp 79 Prozent der Stimmen zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Denkendorf gewählt worden. Seither habe man gemeinsam „vieles erreicht, gebaut, gefeiert und bewegt“, so Barth im Juli. Daran wolle er anknüpfen. Es mache ihm Freude, in Denkendorf zu wirken. „Ich habe noch viele Ideen, was wir gemeinsam mit und aus unserer Gemeinde machen können“, sagte er damals. Er schätze die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, den Rückhalt und die Loyalität der Verwaltungsmannschaft sowie den starken Zusammenhalt in der Gemeinde. Zudem fühlten er, seine Frau und die drei Kinder sich inzwischen in Denkendorf zuhause.