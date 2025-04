Bürgermeisterwahl in Deizisau: Amtsinhaber Thomas Matrohs bewirbt sich frühestmöglich wieder

1 Am Montag um 00.01 hat Amtsinhaber Thomas Matrohs seine Unterlagen für die Deizisauer Bürgermeisterwahl eingeworfen. Foto: privat

Der Deizisauer Bürgermeister Thomas Matrohs hat umgehend klar gemacht, dass er sein Amt behalten möchte. Bereits in der ersten Minute der Frist gab er seine Bewerbung ab.











Den Gemeinderat hatte er bereits vor einiger Zeit in öffentlicher Sitzung informiert. An diesem Montag machte Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs erneut deutlich, dass er eine dritte Amtszeit anstrebt. Pünktlich zu Beginn der Bewerbungsfrist um 00.01 Uhr hat er seine gesammelten Unterlagen in den Briefkasten des Rathauses geworfen.

Matrohs begründet seine erneute Kandidatur mit dem Rückblick auf „eine Zeit des Wandels und des Erfolgs“ – und mit einer klaren Strategie und vielen Ideen für die kommenden Jahre. Die Vergangenheit sei von wegweisenden Projekten in nahezu allen kommunalpolitischen Aufgabenfeldern geprägt gewesen: von einer Stärkung der kommunalen Infrastruktur über den Ausbau der Bildungs- und Betreuungslandschaft bis hin zu nachhaltigen und zukunftsorientierten Initiativen, ergänzt er.

Matrohs lobt Arbeitsklima

„Kaum eine Kommune unserer Größenordnung ist in so vielen Themenfeldern gleichzeitig gestaltend unterwegs“, erklärt der 47-Jährige. Besonders hebt Matrohs das ebenso vertrauensvolle wie kollegiale Arbeitsklima zwischen Gemeinderat und Verwaltung hervor – ein Fundament, das sich im Tagesgeschäft aber auch besonders in herausfordernden Zeiten als Stärke erwiesen habe.

Die aus seiner Sicht erfolgreiche Bilanz der vergangenen Jahre versteht Matrohs als Ansporn, nun die Zukunftsthemen der florierenden Ballungsraumkommune mit Entschlossenheit und Tatkraft anzugehen. Für Matrohs steht fest: „Deizisau ist eine starke und lebendige Gemeinde, in der man sich aufeinander verlassen kann.“

Am 29. Juni wird gewählt

Mit einem klaren Wertekompass, viel Erfahrung und frischen Ideen wolle er auch weiterhin Verantwortung für die Gemeinde übernehmen und die kommenden Herausforderungen gemeinsam mit Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft gestalten. „Daher kandidiere ich für die Wahl am 29. Juni erneut als Bürgermeister von Deizisau“, stellt der Amtsinhaber klar.

Mit Blick auf die nächste Amtszeit betont Matrohs, dass nachhaltige Entwicklung, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität die Leitplanken seines Handelns bleiben. „Mein Ziel ist es, das Beste für die Menschen in Deizisau zu erreichen und die Zukunft unserer Gemeinde aktiv zu gestalten.“

Mögliche Konkurrentinnen oder Konkurrenten haben noch bis zum 2. Juni, 18 Uhr, Zeit, ihre Unterlagen ebenfalls abzugeben. Platz eins auf dem Stimmzettel hat Thomas Matrohs durch seinen frühen Start aber schon mal sicher.