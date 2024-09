Bürgermeisterwahl in Bissingen: Stephanie Bux zieht Kandidatur zurück

1 Die Gemeinde Bissingen sucht einen neuen neuen Bürgermeister. Der bisherige Amtsinhaber Marcel Musolf wurde zum Esslinger Landrat gewählt. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Marcel Musolf war bisher Bürgermeister von Bissingen gewesen. Nach seiner Wahl zum Esslinger Landrat wurde die Stelle an der Rathausspitze frei. Hauptamtsleiterin Stephanie Bux hatte zunächst ihren Hut in den Ring geworfen. Jetzt zieht sie zurück.











Stephanie Patricia Bux hat ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 13. Oktober, in Bissingen zurückgezogen. Dies sei innerhalb der Einreichungsfrist geschehen, sagt die 38-Jährige. Voller Elan und Engagement hatte die Hauptamtsleiterin der Gemeinde mit etwa 3500 Einwohnern ihren Hut in den Ring geworfen, um sich für die durch die Wahl von Marcel Musolf zum Esslinger Landrat frei gewordene Stelle an der Rathausspitze zu bewerben.