Bürgermeisterwahl in Altbach: Der Herausforderer gewinnt

1 Sebastian und Clara Flörchinger Foto: bra

188 Stimmen entscheiden die Bürgermeisterwahl in Altbach zugunsten von Sebastian Flörchinger.











Die erste Reaktion? Erleichterung. Die vergangenen Wochen des Wahlkampfes waren anstrengend, erinnert sich Sebastian Flörchinger kurz vor der Verkündung des vorläufigen amtlichen Wahlergebnisses im großen Ratssaal des Altbacher Rathauses. Der Herausforderer von Bürgermeister Martin Funk hat früh seinen Hut in den Ring geworfen und neben dem Beruf bei einem Automobilhersteller einen engagierten Wahlkampf betrieben. Am Ende stimmten mehr als 54 Prozent der Wählerinnen und Wähler für ihn. Mitte Januar wird er nun die Amtsgeschäfte im Rathaus übernehmen. Dass ihm das gelungen ist, scheint er am Wahlabend selbst noch gar nicht richtig fassen zu können. „Ich muss es erst mal sacken lassen“, sagt er.

Das Nachsehen hatte der Bürgermeister Martin Funk. Er hat die Geschicke der Gemeinde in den vergangenen acht Jahren geleitet. Nach einer Amtszeit wollte die Mehrheit der Abstimmenden den Wechsel. „Man weiß nie, wie es ausgeht“, kommentierte Funk die knappe Niederlage. Ganz nachvollziehbar ist das Ergebnis für ihn nicht. „Ich habe eine erfolgreiche Bilanz“, betont der Bürgermeister. Einen Plan B habe er nicht gehabt. Nun müsse er sich bis Mitte Januar überlegen, wie es für ihn beruflich weitergehe.

Viele haben ein knappes Ergebnis erwartet

Rund eine Stunde nach der Schließung der Wahllokale stand das Ergebnis kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend fest. Die Präsentation der Ergebnisse aus den drei Wahllokalen sowie der Briefwahl wurde im Rathaus von vielen Zuschauern verfolgt. Dass die Wahl spannend werden würde, hatten im Vorfeld viele Besucher vermutet. „Das Stimmungsbild war nicht zu greifen“, sagte der UWV-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Mathias Lipp über die vergangenen Monate. Offenbar gebe es den Wunsch nach einem Wandel. Die SPD-Spitze im Gemeinderat sah es kurz nach der Verkündung des Wahlergebnisses ähnlich. Man habe ein knappes Ergebnis erwartet, sagten die Fraktionsvorsitzende Andrea Barth und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Achim Weber. Die Wähler hätten sich mehrheitlich eher für den „frischen Wind“ entschieden und weniger die Erfahrung Funks honoriert. Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Nadine Ruckstädter vermutete, dass der Wahlsieg auch auf Flörchingers gute Kommunikationsstrategie zurückzuführen sei. Eine umfangreichere Kommunikation der Kommunalpolitik wäre aus ihrer Sicht auch für den Gemeinderat sinnvoll.

Das Wahlergebnis hat Strahlkraft über Altbach hinaus. Der Präsentation wohnten zahlreiche Bürgermeister aus unterschiedlichen Nachbarorten bei. Zwei Punkte dürften sie am Sonntagabend aus Altbach mitgenommen haben. Erstens: Für eine Wiederwahl reicht gute Verwaltungsarbeit allein nicht mehr zwingend aus. Funk hatte in seinem Wahlkampf seine langjährige Erfahrung als Bürgermeister hervorgehoben und auf seine Erfolge verwiesen. Und zweitens gibt es die diffuse Unzufriedenheit vieler Wähler, die zwar nicht unbedingt in der Kommunalpolitik ihre Ursache hat. Die Wähler wünschen sich dennoch einen Wechsel und wollen nicht, dass es so weiterläuft wie bisher.

Die meisten Wahlberechtigten blieben fern

Über die eigentliche Mehrheit hat am Wahlabend niemand gesprochen. Die meisten Stimmberechtigten haben nicht von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 46,56 Prozent. Was daraus abzulesen ist, ist schwer zu interpretieren. Ablehnung beider Kandidaten könnte ebenso dazu führen, der Wahlurne fernzubleiben, wie Zufriedenheit mit beiden Kandidaten oder schlicht Desinteresse.

Für den Sieger des Abends beginnt nun der berufliche Umstieg aus der Privatwirtschaft in die öffentliche Verwaltung. Ein Seminar an der Verwaltungshochschule in Kehl habe er bereits gebucht, erklärt Flörchinger. „Ich freue mich auf die Herausforderung.“

Bürgermeisterwahl in Altbach

Ergebnis

Nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis kommt Sebastian Flörchinger auf 54, 39 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Martin Funk haben 45,47 Prozent ihre Stimme gegeben.

Wahlbeteiligung

46,59 Prozent der Stimmberechtigten haben an der Wahl teilgenommen. Bei 4555 Wahlberechtigten haben also 2122 Menschen von ihrem Stimmrecht gebraucht gemacht. 1147 Menschen haben für Flörchinger, 959 für Funk gestimmt. 13 Stimmen waren ungültig.

Amtszeit

Mitte Januar übernimmt der neu gewählte Bürgermeister die Amtsgeschäfte. Die Wahlperiode beträgt acht Jahre.