Bürgermeisterwahl in Aidlingen am 26. September: Trio bewirbt sich in Aidlingen

Bürgermeisterwahl in Aidlingen am 26. September

1 Wer zieht bei der Bürgermeisterwahl ins Aidlinger Rathaus ein? Foto: Eibner/Drofitsch

Für die Bürgermeisterwahl am 29. September war am Montagabend Bewerbungsschluss.











Ekkehard Fauth (parteilos) war seit 2000 Bürgermeister von Aidlingen. Noch einmal tritt der 66-Jährige nicht an. Also wählt die Heckengäu-Gemeinde am 29. September einen neuen Rathauschef. Am Montagabend endete die Bewerbungsfrist, drei Bewerbungen lagen vor.

Helena Österle ist aktuell Leiterin der Abteilung Liegenschaften bei der Stadt Calw, zudem lenkt sie als Ortsvorsteherin die Geschicke der Stadtteile Stammheim und Holzbronn. Die 46-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder (Jahrgang 2004 und 2008). Ab 2002 war sie im Rathaus in Nagold in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt hatte sie dort das Sachgebiet Liegenschaften geleitet. 2022 wechselte sie nach Calw. Seit 2021 gehört Österle der CDU an. Sie hat als Erste in Aidlingen Interesse bekundet, sich aber erst nach Gesprächen mit Gemeinderäten und der Bürgerschaft beworben.

Der zweite Bewerber ist Marc Weidel aus Aidlingen. Der 23-Jährige will im Oktober sein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt „Nachhaltige Unternehmensführung“ abschließen. Weidel ist in Aidlingen aufgewachsen und im Handballverein aktiv. Dieses Jahr übernahm er die Abteilungsleitung. Bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni war er noch für die Freien Wähler angetreten. Im Vorfeld seiner Bewerbung für den Bürgermeister-Posten legte er sich allerdings auf die CDU fest und wurde am 21. Juni Parteimitglied – damit, wie er sagt, „die Wählerinnen und Wähler meine politische Identifikation besser einschätzen können“.

Zudem hat sich die promovierte Physikerin Elke Schweizer beworben. Sie wohnt in Aidlingen. Weitere Informationen liegen der Redaktion nicht vor, da Schweizer die Presse über ihre Bewerbung nicht informiert hat.

Am Montagabend tagte der Gemeindewahlausschuss, um die Bewerbungen zu prüfen. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.