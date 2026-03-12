Wahltermin 2027 festgelegt: Ein Interessent hat sich bereits zu erkennen gegeben

1 2027 werden die Aichwalderinnen und Aichwalder zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. (Symbolfoto) Foto: Arne Dedert/dpa

Die Gemeinde Aichwald (Kreis Esslingen) hat 2027 die Wahl: Dann können die Bürgerinnen und Bürger ihre Verwaltungsspitze bestimmen. Ein Kandidat hat schon sein Interesse bekundet.











Nach der Wahl ist vor der Wahl: Während die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in der Gemeinde Aichwald in diesem Jahr mit der Stimmauszählung für den neuen Landtag beschäftigt waren, werden sie im kommenden Jahr für die Bürgermeisterwahl gebraucht. Andreas Jarolims Amtszeit endet im Mai 2027 – und der Gemeinderat hat nun den Termin für den Urnengang festgelegt.

Die Aichwalderinnen und Aichwalder sollen am 28. Februar 2027 zur Stimmabgabe gerufen werden. Dem Terminvorschlag der Kommunalverwaltung hat der Gemeinderat zugestimmt. Eine möglicherweise erforderliche Stichwahl könnte am 21. März 2027 stattfinden. Die Einreichungsfrist für die Unterlagen der Bewerberinnen und Bewerber beginnt im Dezember 2026.

„Mir macht es viel Spaß“ – Jarolim will erneut kandidieren

Andreas Jarolim hat sich 2019 direkt im ersten Wahlgang gegen sechs Gegenkandidaten durchgesetzt. (Archivfoto) Foto: Ines Rudel

Amtsinhaber Andreas Jarolim will unter ihnen sein. „Mir macht es viel Spaß, deswegen ist es für mich ganz klar, dass ich nochmal kandidieren möchte“, sagt der 41-Jährige, der seit Mai 2019 an der Spitze der Gemeindeverwaltung steht.

Die Entscheidung, die er gemeinsam mit seiner Familie getroffen habe, falle ihm leicht, erklärt Jarolim. Er fühle sich sowohl privat als auch beruflich wohl in der Gemeinde. Das gelte auch für seine Familie: Mit seiner Frau, der vierjährigen Tochter und dem einjährigen Sohn wohnt Jarolim im Ortsteil Aichschieß.

Bei der Wahl 2019 hatte sich Jarolim gegen sechs weitere Bewerber durchgesetzt. Mehr als 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten damals für ihn.