Bürgermeister-Wahl in Rutesheim: Spannung pur – die besten Bilder vom Wahlabend im Rutesheimer Rathaus

Wer beerbt in Rutesheim die Bürgermeisterin Susanne Widmaier (re.)? Am Sonntagabend ist im ersten Anlauf noch keine Entscheidung gefallen.

Entscheidung aufgeschoben: Bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim kommt es zur Stichwahl – ganz knapp. Wir haben die besten Bilder des spannenden Wahlabends im Rathaus eingefangen.











In Leonberg wurde am Sonntag beim Pferdemarkt feste gefeiert, in Rutesheim gab es einen spannenden Wahlabend. Denn ausgerechnet zum „Nationalfeiertag“ in der Nachbarstadt wählten die Menschen dort den Nachfolger oder die Nachfolgerin der scheidenden Bürgermeisterin Susanna Widmaier. Oder genauer gesagt: noch nicht.

Denn am Sonntagabend fiel bei der Bürgermeister-Wahl in Rutesheim keine Entscheidung. Tobias Pokrop hatte mit 49 Prozent die Nase vorne, doch für das Überspringen der 50 Prozent-Marke hat es nicht gereicht. Das ist aber nötig, um im ersten Anlauf zu gewinnen.

Gegen den amtierenden Bürgermeister von Riederich bei Reutlingen weiter antreten wird Bettina Beck, die Zweitplatzierte vom Sonntagabend. Sie erhielt 30,8 Prozent der Stimmen und versprach zwei weitere „spannende Wochen“. Aus dem Rennen raus ist Alexander Fischer, der fast 19,9 Prozent erhielt. Die Stichwahl findet am 22. Februar statt.

Der Wahlabend bot Spannung pur – in unserer Bildergalerie sind die besten Bilder vom Wahlabend im Rutesheimer Rathaus zu sehen.