Das Rathaus ist als Arbeitsplatz bei Weitem nicht so beliebt, wie es sich die Bürgermeister wünschen würden.

Dass er zum Besuch von Wirtschaftsminister Robert Habeck in seiner Stadt nicht eingeladen war, sei symptomatisch, findet Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel. Es fehle an Augenhöhe zwischen Kommunen, Land und Bund. Die Gemeinden fühlen sich im Stich gelassen.















Das Limit der Belastbarkeit für die Städte und Gemeinden sehen viele Kommunalpolitiker längst erreicht. Nicht nur im Kreis Esslingen – aber auch dort. Die Bürgermeister vom Vorstand des Gemeindetags-Kreisverbands wählten jetzt den Weg eines Pressegesprächs, um ihre Nöte zu benennen. Für sie geht es so nicht weiter. „Unsere Mitarbeitenden stoßen an Grenzen“, brachte es Lenningens Bürgermeister Michael Schlecht auf den Punkt. Nicht nur in der Kinderbetreuung fehle Personal, sagte der Vorsitzende des Kreisverbands. Schlüsselstellen in der Bauverwaltung blieben unbesetzt. Derweil müssten die Kommunen Gesetzesvorgaben des Landes und des Bundes umsetzen, obwohl das kaum gehe.