Der Erste Bürgermeister Rainer Lechner hat das Gesicht Ostfilderns geprägt. Foto: Ines Rudel

40 Jahre lang hat Ostfilderns Erster Bürgermeister Rainer Lechner die Stadtpolitik Ostfilderns mitgestaltet und den Stadtteil Scharnhauser Park aufgebaut. Jetzt geht er in den Ruhestand.















Wenn Ostfilderns Erster Bürgermeister Rainer Lechner im Scharnhauser Park spazieren geht, bleibt er immer mal wieder vor einem Gebäude stehen. „Ich habe an so vielen Projekten mitgewirkt“, sagt der 64-Jährige. Da werden Erinnerungen wach. Als langjähriger Geschäftsführer der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern hat der kommunikative Finanz- und Personalfachmann den neuen Stadtteil auf dem ehemaligen Gelände der US-Streitkräfte wesentlich vorangebracht. Auf diese Lebensleistung ist er stolz. Nach fast 40 Jahren im Dienst der Stadt Ostfildern hatte der zweifache Familienvater im Sommer seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt – gewählt war er bis 2026. Am Freitag wird er mit einer Feier im Stadthaus verabschiedet.