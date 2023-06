1 Ein halbes Jahr im Amt: Dennis Eberle Foto: Staufenpres/s

Vor einem halben Jahr hat Dennis Eberle sein Amt als Bürgermeister von Salach angetreten. Er strebt ein organisches Wachstum der Gemeinde an. Die Konzentration soll nicht nur auf dem IBA-Projekt auf dem Schachenmayr-Areal liegen.















Das Besondere ist, sich generell in die Rolle einzufinden“, sagt Dennis Eberle. Man erhalte Führungsaufgaben und sollte alle Themen abdecken, beschreibt der Bürgermeister von Salach die Herausforderung des neuen Amtes. Am 1. Juli wird es ein halbes Jahr, dass der 29-Jährige auf dem Chefsessel des Salacher Rathauses sitzt. Sein Anspruch ist, dass auf die vielen Fragen und Themen, mit denen er beschäftigt ist, „etwas mit Substanz kommt“. Deshalb habe er schon die Zeit zwischen seiner Wahl Mitte Oktober 2022 und dem Amtsantritt am 1. Januar genutzt, um an Besprechungen und Sitzungen teilzunehmen.