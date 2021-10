1 Bürger aus Neuhausen und Wolfschlugen wehren sich gegen die Pläne. Foto: Ines Rudel

Auf heftige Kritik bei den Bürgerinnen und Bürgern stoßen die neuen Pläne für Flugrouten. In Neuhausen, Wolfschlugen und Nürtingen läuft eine Petition.















Kreis Esslingen - Die Sorge wegen der neuen Flugroute treibt viele Menschen um, die in den Akademiegärten in Neuhausen leben. „Wir leiden jetzt schon unter dem Fluglärm, wenn die Maschinen von der Rollbahn abheben“, sagt Tim Pakai, der mit seiner Familie in dem neuen Wohngebiet gebaut hat. Das bestätigt auch Anita Repper, die in der Keßlerstraße und damit näher am Flughafen lebt, der teilweise zur Gemarkung der Fildergemeinde gehört. Auch Steffen Siegel von der Schutzgemeinschaft Filder sieht „viele Unklarheiten“ in der geplanten Routenänderung. Er fordert, die für den 2. November geplante Entscheidung auszusetzen und weitere Untersuchungen zu beauftragen.