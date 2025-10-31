Bürgerinfo in Filderstadt: Wo ist der neue Standort des Ordnungsamts?

1 Auch OB Christoph Traub (Mitte) hat schon vorbeigeschaut und sich die neuen Räume vom Ordnungsamtschef Jan-Stefan Blessing (links) zeigen lassen. Foto: Stadt Filderstadt

Das Filderstädter Ordnungsamt ist umgezogen und am neuen Standort in Bernhausen zu finden. Wo muss man nun hingehen, wenn man aufs Standesamt oder zur Bußgeldbehörde will?











Link kopiert

Für die Filderstädter Bürger gibt es ab sofort eine Veränderung: Wer aufs Ordnungsamt gehen möchte, muss jetzt an die Filderbahnstraße 12 nach Bernhausen kommen. Der neue Standort liegt verkehrsfreundlich direkt an der S-Bahnhaltestelle.

Bisher waren die Bereiche des Ordnungsamts über ganz Bernhausen verteilt gewesen, nämlich an der Rosenstraße im Alten Rathaus, im ehemaligen Bahnhofsgebäude und an der Oberen Bachstraße am Rand der Fußgängerzone. Der Leiter des Ordnungsamts, Jan-Stefan Blessing, sagt: „Im Sinne der kurzen Wege finden die Einwohner und Einwohnerinnen die publikumsintensiven Dienstleistungen jetzt direkt an einem Punkt.“ So sollen Behördengänge für die Filderstädter einfacher und effizienter werden, weil alles in einem Gebäude liegt.

Ordnungsamt ist umgezogen: so verteilen sich die Abteilungen

Im Gebäude Filderbahnstraße 12 verteilt sich das Ordnungsamt mit seinen Bereichen auf vier Stockwerke: Im ersten Stock sind Aufenthalt und Einwanderung, das Bürgeramt und der i-Punkt, hier gibt es Karten und Broschüren zu Filderstadt und der Region sowie beim Kartenservice Tickets zu Veranstaltungen. Im zweiten Stock sitzen die Bußgeldbehörde, der Vollzugsdienst und das Standesamt. Im dritten Stock ist die Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung untergebracht, und ganz oben, in der vierten Etage, liegt das Trauzimmer für die standesamtlichen Trauungen.

Die Stadt hat die Räumlichkeiten bis 2039 angemietet, es sind rund 1600 Quadratmeter Bürofläche sowie rund 160 Quadratmeter Nebenfläche. Im Januar dieses Jahres war Schlüsselübergabe, seitdem wurde umgebaut. Wie es am alten Standort des Ordnungsamt am Alten Rathaus weitergeht, ist indes noch offen.



Wer einen Termin bei einer Abteilung des Ordnungsamts machen möchte, kann ihn online vereinbaren: www.termine-reservieren.de/termine/filderstadt/