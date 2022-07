11 Das macht Laune: Tanzaufführung in prächtigen Kostümen auf einer der Bürgerfest-Bühnen Foto: Roberto Bulgrin

Herzhaft oder süß? Fleisch oder Gemüse? Alkoholisch oder ohne Schuss? Rockig oder jazzig? Bei so einer Vielfalt, die das Bürgerfest in Esslingen gastronomisch wie kulturell zu bieten hat, fällt die Auswahl schwer. Diesmal ganz besonders. Nach zwei Jahren Zwangspause hatte man das Gefühl, dass alle Akteure, egal welcher Nationalität, mehr denn je zeigen wollten: Esslingen lässt sich von der Pandemie genauso wenig unterkriegen wie von der Energiekrise und der allgemeinen Verteuerungswelle. Die Stadt lebt. Rund 100 Initiativen, Gruppen und Vereine präsentierten sich an Ständen und auf Showbühnen. Hochsommerliche Temperaturen halfen mit, dass das internationale Fest das ganze Wochenende über ein Besuchermagnet war.

Traditioneller Beginn Wie immer machte ein bedeutungsschweres Ritual am Freitagabend den Anfang: Mit einer Schwör-Zeremonie, die man im Land außer in Esslingen nur noch in Ulm und Reutlingen pflegt, verpflichteten sich die Regierenden der Stadt und die Bürgerschaft auf gemeinsame Werte und legten einen Eid ab, sich für das Wohl der Stadt einzusetzen. Für Esslingens neuen Oberbürgermeister Matthias Klopfer war es eine Premiere, die inhaltlich wenig Freudiges zu bieten hatte. Denn angesichts eines hohen Investitionsstaus und leerer Kassen stimmte er auf schwierige Jahre ein. Eine Botschaft, die man auch von den Entscheidungsträgern in Land und Bund schon zur Genüge kennt, die die Menschen in der Stadt aber nicht davon abhielt, auf den Plätzen und in den Straßen des Stadtkerns ausgiebig zu feiern.

Buntes Markttreiben Manche ortsansässigen Händler lockten mit Extra-Angeboten: Bürgerfest-Sale 4 für 3 bei Kögel, Räumungsverkauf im Schuhhaus Fischer, ähnliche Rabatte in anderen Läden – das zog natürlich. Nicht minder geschäftstüchtig waren die Trödler, die sich wie immer mit ihren Flohmarktständen vor allem in der Strohgasse ausgebreitet hatten.

Silvia Rehm liebt es, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und ihnen die Geschichte des einen oder anderen Sammlerstücks zu erzählen. Den Spaß merkte man der Esslingerin an. „Und Feilschen gehört natürlich auch dazu.“ Das auffälligste Stück an ihrem Stand ist ein Frisierkopf mit extralangem Hals. Ihr Nachbar Hans-Jörg Fideldei hat ebenfalls bei sich ausgemistet. Unter anderem eine knallgelbe Unterwasserkamera von 1982, für die er noch zehn Euro haben möchte, oder Dessertbesteck aus Korea, wo er vor Jahren mal gearbeitet hat. Stephan möchte einige Dinge loswerden, die er seit der Auflösung des Haushalts seiner Mutter mit sich herumschleppt. Zudem preist er Schallplatten an. Auch der vielen netten Gespräche wegen freut er sich, endlich mal wieder auf einem Flohmarkt vertreten zu sein.

Überall Musik Fetzige Popmusik, bei Tanzaufführungen auch mal lauter aufgedreht, Jazz, sanfter Blues – ob aus der Konserve oder live gespielt, an Stimmungsmachern fehlt es nirgends. Nicht fehlen darf auf dem Bürgerfest die Stadtkapelle des Musikvereins RSK. Der Aufwand habe sich gelohnt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt der Vorsitzende Thomas Ertel. Seine Musikerinnen und Musiker freut es, dass immer wieder etliche Leute stehen bleiben und sich ein paar Stücke der Kapelle anhören. Der Verein unternimmt viel, um vor allem junge Leute für die traditionelle Blasmusik zu gewinnen. In der Corona-Hochzeit habe das Vereinsleben arg gelitten, bedauert Ertel. Doch jetzt werde man, ausgestattet auch mit Fördermitteln, wieder verstärkt Werbung betreiben, um den Verein dauerhaft am Leben zu erhalten. Der Vereinskasse tut das Bürgerfest ebenfalls gut. Diskussionen habe es im Vorfeld gegeben, mit welchen Preisen man für Speisen und Getränke an den Start gehen soll. Das Bier für 4 Euro, eine Rote für 3,80 Euro – das sei angesichts überall gestiegener Preise wohl zumutbar.

Internationale Küche Aus wie vielen Nationen Menschen in Esslingen leben, weiß Holger Kögl gar nicht so genau. Gut 130, habe er mal gehört. Sein Anliegen ist es, dass die verschiedenen Kulturen mehr und mehr zusammenwachsen und man ohne Vorbehalte aufeinander zugeht. Veranstaltungen wie das Bürgerfest trügen dazu bei, sagt der Vorsitzende des interkulturellen Netzwerks buntES. Kögl freut sich über die gute Stimmung: „Vielen Leuten merkt man die Erleichterung nach vielen schwierigen Pandemie-Monaten richtig an.“ Trotz der vielen Arbeit einen zufriedenen Eindruck macht Haralampos Almpantis, der Vorsitzende des griechischen Tanzvereins Terpsipori. „Ich bin froh, dass wir wieder Spaß haben können“, sagt er. Viele hätten die Leichtigkeit in den vergangenen zwei Jahren vermisst. Noch sei eine gewisse Trägheit zu spüren, was sich diesmal bei der Rekrutierung des Helferteams bemerkbar gemacht habe. Aber das werde sich sicher wieder ändern.

Unbändige Feierlust beobachtet bei den meisten Gästen auch David Arca, der Vorsitzende des spanischen Elternvereins. „Wir sind glücklich, dass wir unseren Stand schon am Freitagabend betreiben durften“, sagt er. 16 Helferinnen und Helfer pro Schicht sorgen am Stand für die Bewirtung der Gäste. Für den Verein sei das Fest die wichtigste Einnahmequelle. Fast 40 Leute sind es am und hinter dem Stand des Vereins „Türkisch Islamische Gemeinde zu Esslingen“, der zum Dachverband Ditib gehört. „Wir haben auch viele Junge dabei“, freut sich Moschee-Vorstand Musa Bolat. „Schön, dass wir alle wieder zusammen feiern können. Schauen Sie sich die Menschen an: Alle sind glücklich.“

Kaltdusche für erhitzte Sportler Richtig Bewegung kam am Sonntag in die Stadt. Für die gut 2000 Sportlerinnen und Sportler, die den EZ-City-Lauf absolvierten, wurde der Wettbewerb zur Hitzeschlacht. Einer der wichtigsten Helfer war Volker Kaimbach: Vor der Schelztorhalle bediente der Rotkreuzmann die Wasserdusche und spritzte alle ins Ziel Kommende ab. Gut schlug sich OB Klopfer bei seiner ersten Teilnahme. Vor dem Start stapelte er noch tief: „wenig trainiert“. Dann blieb die Uhr für ihn nach der Zehn-Kilometer-Runde nach guten 55 Minuten stehen. Ismail Hanselmann und seine drei Sportskameraden vom American-Football-Club Raccoons brauchten einiges länger. Dafür liefen sie aber auch in voller Montur – mit Helm und Vereinsfahne.