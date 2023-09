1 Immer wieder hat es den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in den vergangenen zwei Jahren nach Weilheim gezogen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Beim Bürgerdialog der Grünen Landtagsfraktion in der Weilheimer Limburghalle wird das Thema weitgehend ausgeklammert.











Link kopiert

Interpretiert man das, was an diesem Dienstagabend in der Weilheimer Limburghalle nicht gesagt worden ist, richtig, dann müssen die Verkaufsverhandlungen der dringend benötigten Grundstücke für den Bau der Brennstoffzellenfabrik von Cellcentric in Weilheim wohl kurz vor dem Scheitern stehen.