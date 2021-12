1 Die Esslinger wünschen sich mehr Radwege. Foto: /Peter Stotz

Esslingen - Der Klimawandel und seine Folgen geht alle an, es muss schnell gehandelt werden und die Politik muss Barrieren abbauen – so lässt sich das Bürgerbeteiligungstreffen zum Thema Klimaschutz zusammenfassen. In einem digitalen Format haben sich Bürger und Wissenschaftler zusammengefunden und Ideen und Vorschläge für Verwaltungshandeln und Engagement der Zivilgesellschaft gesammelt, die in die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Esslingen aus dem Jahr 2010 einfließen sollen.