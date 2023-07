1 Der Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung Ostfildern hat auch wegen parkender Autos wenig Aufenthaltsqualität. Foto: Ines Rudel

Der Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung ist für die Anwohner wenig attraktiv. Die Bürgerbeteiligung der Stadt Ostfildern fand deshalb großen Anklang.















Als Herzstück der Parksiedlung verliert der Herzog-Philipp-Platz stark an Bedeutung. Geschäfte der Grundversorgung haben sich mit den Jahren zurückgezogen. Bars und Gaststätten ziehen nicht unbedingt das Publikum aus dem Ostfilderner Stadtteil an. „Vielen Menschen fehlt die Aufenthaltsqualität“, brachte Quartiersmanagerin Isabell Fischer die Kritik vieler Anwohner auf den Punkt. Damit der Platz kein sozialer Brennpunkt wird, will die Stadt gegensteuern. In der voll besetzten Lindenturnhalle fand der Auftakt zur Bürgerbeteiligung statt. „Land und Stadt stellen 1,3 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung“, sagte Reinhardt Kampmann, der Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Ostfildern.