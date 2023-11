Bürgerbeteiligung in Böblingen: Bürger einbeziehen, aber richtig

1 Die Beteiligung der Böblinger Bürgerschaft an aktuellen Prozessen, hier bei der Einwohnerversammlung, soll auf ein solides Fundament gestellt werden. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Böblingen erarbeitet neue Leitlinien für eine Bürgerbeteiligung. Dazu lädt die Stadt alle Interessierten zur Bürger-Werkstatt am Dienstag, 28. November, von 19 bis 21 Uhr im Treff am See in den Saal im 4. Obergeschoss ein. Gemeinsam mit der Bürgerschaft will die Stadt Spielregeln für die Bürgerbeteiligung entwickeln. „In einem Leitfaden – meist Leitlinien genannt – werden dabei allgemeingültige Standards definiert etwa hinsichtlich Qualitätskriterien von guter Bürgerbeteiligung oder mit Blick auf die richtige Vorgehensweise bei informellen beziehungsweise freiwilligen Prozessen von Bürgerbeteiligung“, schreibt das Rathaus in einer Pressemitteilung.

Auch im Entwicklungsteam kann man mitmachen

Bei der Werkstatt könnten sich alle darüber informieren, wie sich Leitlinien für Bürgerbeteiligung erarbeiten lassen, und sich aktiv mit ihren Fragen und Anregungen einbringen, heißt es. Auch für das so genannte Entwicklungsteam würden Bewerbungen gesucht. Das Team trifft sich an zwei Samstagen im Frühjahr 2024: am 20. Januar und am 2. März, jeweils von 9.30 bis 16.30 Uhr und einem dritten Termin im Herbst 2024.

Warum betreibt die Stadt den Aufwand? „Es ist notwendig, dass sich Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft über die Qualität von Beteiligungsverfahren verständigen. Nur so kann neues Vertrauen zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft entstehen“, heißt es. Durch Leitlinien beruhe die Beteiligung auf verlässlichen Verfahren. red

Bewerbungen für das Entwicklungsteam können digital ab 28. November unter www.beteiligung.boeblingen.de eingereicht werden. Bewerbungsschluss ist der 13. Dezember.