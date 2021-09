Das sind die Sorgen in der Pliensauvorstadt

Bürgerausschüsse in Esslingen

1 Das Nürk-Areal: Die Zufriedenheit über die Baupläne hält sich in Grenzen. Foto: /oh

Die OB-Wahl ist entschieden. Was wünschen sich die Bürgerausschüsse in Esslingen von Matthias Klopfer? In der Pliensauvorstadt hofft man auf eine umsichtige Planung bei der Bebauung.

Esslingen - In den kommenden Jahren wird sich der Stadtteil Pliensauvorstadt stark verändern – vor allem an den Rändern. Da ist zum einen das Nürk-Areal, das vollkommen neu konzipiert und bebaut wird, und zum anderen das VfL-Post-Sportgelände, das bebaut werden soll. Der Vorsitzende des Bürgerausschusses Pliensauvorstadt, Andreas Jacobson, erhofft sich bei beiden Projekten Augenmaß der Stadt Esslingen und verbindet dies auch mit den Forderungen an den neuen Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der im November sein Amt antritt.