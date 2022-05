Stadt will keinen Abhol-Automaten für Ausweisdokumente

1 Warten gehört beim Esslinger Bürgeramt dazu. Wer vor Ort einen Antrag stellen will, muss derzeit im Durchschnitt 85 Tage auf einen Termin warten. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen will vorerst kein Terminal anschaffen, an dem Ausweise abgeholt werden können – anders als Ludwigsburg und Leonberg.















Zufrieden ist niemand mit der aktuellen Situation im Esslinger Bürgeramt. Die Wartezeit auf einen Termin hat sich inzwischen zwar verringert, dennoch dauert es nach wie vor meist mehrere Wochen, bis man seinen Antrag vor Ort stellen kann. Eigentlich hatte man im Rathaus gehofft, ein Abhol-Automat für Dokumente, wie es ihn in Ludwigsburg oder Leonberg gibt, könnte Abhilfe schaffen. Doch nach einer ersten Prüfung auf Antrag der CDU rät die Stadtverwaltung nun davon ab. Manch Stadtrat will das allerdings nicht so stehen lassen.