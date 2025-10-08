1 Der Dreck muss weg: Ostfilderner Bürgerinnen und Bürger rücken am Wochenende aus zur Putzaktion. Foto: dpa/Inga Kjer

Am Freitag und Samstag findet wieder die Markungsputzete statt.











Unter dem Motto „Ostfildern räumt auf – mach mit!“ ruft die Stadtverwaltung am Freitag, 10. Oktober, und Samstag, 11. Oktober, wieder zur Markungsputzete auf. Gemeinsam sollen die sechs Stadtteile von weggeworfenem Müll befreit werden.

Die Aktion ist seit Jahren fest im Kalender der Stadt verankert. Damit sich die Helferinnen und Helfer gut organisieren können, ist das Stadtgebiet in mehrere Putzbezirke aufgeteilt. An zentralen Sammelstellen in jedem Stadtteil stehen Handschuhe, Müllsäcke und Zangen bereit – erkennbar an Kisten mit orangefarbenem Deckel. Wer eigene Utensilien besitzt, darf diese selbstverständlich ebenfalls nutzen. Die Ausgabe ist an beiden Tagen jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Größere Fundstücke müssen nicht selbst transportiert werden: Ein Hinweis an die Stadtverwaltung genügt, damit der Baubetriebshof die Entsorgung übernimmt.

Paten für die Stadtteile

Neu ist in diesem Jahr ein Patenschaftsmodell: Für einzelne Stadtteile übernehmen Vertreter aus Politik und Gesellschaft die Verantwortung. In Nellingen engagieren sich Stadtrat Thorsten Hornung (Grüne) sowie Schulleiter Markus Fritz als Paten, in Ruit sind es Stadtrat Ünal Yalcin (SPD) und Thomas Hüsson-Berenz, der Vorsitzende des Waldheimvereins Ruit.

Als kleines Dankeschön erhalten alle Helferinnen und Helfer einen Gutschein, der in einer Bäckerei eingelöst werden kann. Wer sich für eine Teilnahme an der Markungsputzete interessiert, kann sich anmelden und den gewünschten Einsatzort angeben unter: www.ostfildern.de/mach-mit.