12 Pirmin Landmann hat im Lager des Forum-Theaters am Nordbahnhof Kulissen und Requisiten im Blick. Foto: Lichtgut/L/eif Piechowski

Im Musikstudium vermisste Pirmin Landmann das Handwerkliche. Als Bühnenplastiker hat er heute im Forum-Theater alle Hände voll zu tun.















Im Reich von Pirmin Landmann riecht es wie auf einem guten Dachboden - nach altem, trockenem Holz und nach Überraschungsfunden. Während der Staub in der Nase kitzelt, lässt sich auch im Lager des Forum-Theaters so manche Entdeckung machen, die erste ist der Ort selbst. Wo heute Bankpaläste, die Stadtbibliothek und Hoteltürme in die Höhe ragen, rangierten einst Loks und wurden Güter gelagert. Aus dieser Zeit stammt der dunkle Holzschuppen in einem Hinterhof an der Wolframstraße, in dem das Forum-Theater Kulissenteile und Requisiten aufbewahrt.