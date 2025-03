Bühnenadaption nach Oscar Wilde: Britischer Bühnen-Charme in Neckartenzlingen

1 In Neckartenzlingen wird diese Woche „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ gespielt. Auf dem Foto zu sehen ist Dirk Volper als Lord Savil. Foto: Filmtheater Köln/Erika Kogan

Der irische Schriftsteller Oscar Wilde war bekannt für seinen scharfsinnigen Humor, seinen Stil und seine gesellschaftskritischen Werke. In der Melchior Festhalle in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) bringt das Filmtheater Köln Wildes Novelle „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ auf die Bühne.











In einer neuen Produktion des Filmtheaters Köln wird das schräge Abenteuer von Lord Savil auf die Bühne gebracht. Das Stück soll in einem Spiel aus Hokuspokus, Humor und britischem Charme die Zuschauer durch ein Labyrinth von Fragen und Wendungen führen. Das alles in schwarz-weiß. Die Bühnenadaption von „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ nach Oscar Wilde findet am Donnerstag, 13. März, um 20 Uhr im großen Saal der Melchior Festhalle in Neckartenzlingen statt.

Vorverkauf bei Schreibwaren Hörz und Daiber, Hauptstraße 40, Neckartenzlingen, per Telefon unter 071 27/ 322 65 oder über das Ticketportal www.kulturring-neckartenzlingen.reservix.de.