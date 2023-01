1 Kulturgenuss in historischem Ambiente: Wie reizvoll die Werkstatträume der Esslinger Kunstglaserei Gaiser & Fieber als Veranstaltungsort sind, durfte auch das Publikum der Reihe „Erlesene Orte“ im vergangenen Jahr erleben. Foto: Roberto Bulgrin

Handwerk und Kreativität gehen in der Werkstatt der Esslinger Firma Gaiser & Fieber Hand in Hand. Firmenchef Rolf Bay hat auch privat ein Faible für Kulturelles. Deshalb öffnet er sein malerisches Atelier gerne auch mal für Kulturveranstaltungen.















Die Wiege der Esslinger Industrialisierung stand einst in der Weststadt. Und wer dort heute durch die Straßen geht, kann zwischen vielen Neubauten der jüngeren Zeit auch so manches bauhistorische Kleinod entdecken. Nirgendwo könnte ein so besonderer Betrieb wie die Kunstglaserei Gaiser & Fieber eine bessere Heimat finden. 1913 in Stuttgart gegründet, hat das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren seinen Sitz in der Martinstraße 41 – 43. Der heutige Inhaber Rolf Bay und sein Team sind ausgewiesene Fachleute für anspruchsvolle Glasarbeiten. Wer ein solches Geschäft betreibt, muss eine Leidenschaft für das Schöne besitzen. Die pflegt Bay nicht nur handwerklich, sondern auch ganz privat. Der Kunstglasermeister liebt Kultur. Gelegentlich öffnet er die Türen seiner historischen Werkstatt in der westlichen Innenstadt gerne auch mal für kleine Lesungen, Konzerte und Ähnliches.