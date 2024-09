Büchereien im Kreis Esslingen: Stärken Gaming-Partys die soziale Kompetenz?

1 Auch Grundschüler haben beim Gaming in der Stadtbücherei Ostfildern großen Spaß. Foto: Ines Rudel

Nicht nur Bücher, auch Gaming-Angebote laufen in den Büchereien im Landkreis Esslingen gut. Doch die Teams wollen die Kinder und Jugendlichen damit nicht alleine lassen. Sie machen medienpädagogische Angebote.











Link kopiert

Der sechsjährige Toni ist gefesselt von seinem Computerspiel. In der Gaming Zone der Stadtbücherei Ostfildern in Nellingen zieht sich der Kleine kurz zurück. Das dauert aber nicht lange, denn schon rennen die Jungen und Mädchen in den Spielraum. Das Finale von Mario Kart ist angesagt. „Das will niemand verpassen“, sagt Sybille Treiber-Killinger. Neugierig scharen sich alle um den Bildschirm. Die stellvertretende Büchereileiterin hat das Gaming-Angebot für Sechs- bis Zwölfjährige organisiert. „Gerade bei Computerspielen ist es wichtig, dass wir die Kinder und Jugendlichen medienpädagogisch begleiten.“