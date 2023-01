1 Literatur für aktive ältere Menschen hat die Bibliothekarin Marianne Ruckdeschel auf einem Büchertisch zusammengestellt. Foto: Horst Rudel

Schulkinder holt die Bücherei Neuhausen mit spannendes Angeboten ab, Mit 45 Ehrenamtlichen probiert die Bibliothekarin Marianne Ruckdeschel immer wieder Neues aus.















Mit dem Lastenfahrrad hat das Team der öffentlichen katholischen Bücherei Neuhausen Kinderbücher ins neue Wohngebiet Akademiegärten gebracht. „Wir müssen die Menschen an ihren Wohnorten abholen, um sie für unser Angebot zu begeistern“, sagt die Leiterin Marianne Ruckdeschel. Die Aktion „Book and Bike“ war für die Bibliothekarin eine ganz neue Erfahrung. Der Erfolg hat sie selbst begeistert: „Durch die Pandemie haben wir Lesepublikum verloren.“ Nun will sie die Menschen zurückgewinnen. Zugleich findet sie es wichtig, neue Gruppen anzusprechen.