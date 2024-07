Bücherei in Leinfelden: Geht ein Trend zu Monopoly und Co?

Geht ein Trend zu Monopoly und Co?

Bücherei in Leinfelden

1 Irgendwann wird das Puzzle in Leinfelden fertig. Foto: Werner

Die Bücherei-Leiterin von Leinfelden-Echterdingen glaubt, einen Brettspiel-Trend wahrgenommen zu haben. Die Infrastruktur für Spielenachmittage ohne Konsumierungszwang steht in Leinfelden jedenfalls bereit.











Link kopiert

Wo erfährt Aristoteles‘ Weisheit, wonach das Ganze mehr als die Summe seiner Teile sei, mehr Bestätigung als bei einer harmonischen Gemeinschaft, einer leckeren Pizza – oder bei einem Puzzle? Halb fertig liegt eine 1000-Teile-Ausfertigung vor einem der Fenster der Stadtbücherei Leinfelden. Auch wenn sich an diesem Nachmittag niemand an der Fertigstellung versucht: Es seien in der Bücherei schon einige 1000-Teile-Puzzles vollendet und danach verschenkt worden, versichert der Mitarbeiter, der bereit ist, für ein Foto zu posieren.